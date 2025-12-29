Schöningh’sche Bibel

>Hilfe kommt mir vom Herrn. . .<

1 [Ein Wallfahrtslied. ] - Meine Augen hebe ich empor zu den Bergen. Von wo wird mir Hilfe kommen?

2 Hilfe kommt mir vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen.

3 Er läßt deinen Fuß nicht gleiten. Der dich behütet, schläft nicht.

4 Siehe, nie schläft, nie schlummert Israels Hüter.

5 Der Herr ist dein Hüter, der Herr ist dein Schatten. Er steht dir zur Rechten,

6 dass bei Tag dir die Sonne nicht schadet, noch der Mond in der Nacht.

7 Der Herr beschützt dich vor allem Übel. Er behütet dein Leben.

8 Der Herr behütet dein Gehen und dein Kommen von nun an bis in Ewigkeit.

