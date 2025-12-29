Schöningh’sche Bibel online lesen
>Hilfe kommt mir vom Herrn. . .<
1 [Ein Wallfahrtslied. ] - Meine Augen hebe ich empor zu den Bergen. Von wo wird mir Hilfe kommen?
2 Hilfe kommt mir vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen.
3 Er läßt deinen Fuß nicht gleiten. Der dich behütet, schläft nicht.
4 Siehe, nie schläft, nie schlummert Israels Hüter.
5 Der Herr ist dein Hüter, der Herr ist dein Schatten. Er steht dir zur Rechten,
6 dass bei Tag dir die Sonne nicht schadet, noch der Mond in der Nacht.
7 Der Herr beschützt dich vor allem Übel. Er behütet dein Leben.
8 Der Herr behütet dein Gehen und dein Kommen von nun an bis in Ewigkeit.
© Christoph Wollek