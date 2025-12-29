Schöningh’sche Bibel

Aufblick zu Gott

1 [Ein Wallfahrtslied. ] - Meine Augen erhebe ich zu dir, der du thronst im Himmel.

2 Siehe, wie die Augen der Knechte an der Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd an der Hand ihrer Herrin, so hängen unsere Augen am Herrn, unserem Gott, bis er uns Gnade erweist.

3 Erbarme dich unser, o Herr! Erbarme dich unser! Reichlich sind wir ja mit Schmach gesättigt.

4 Übersatt ist unsere Seele vom Spott der Reichen, vom Hohn der Stolzen.

