Schöningh’sche Bibel online lesen
Schöningh’sche Bibel
>Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn!<
1 [Ein Wallfahrtslied von David. ] - „Wäre der Herr nicht für uns gewesen“, - soll Israel sprechen, -
2 „wäre der Herr nicht für uns gewesen, als Menschen gegen uns stritten,
3 hätten sie uns lebendig verschlungen, als ihre Wut gegen uns entbrannte.
4 Dann hätten uns die Wasser weggerissen, hinweggebraust wäre über uns der Wildbach,
5 dahingeschossen wären über uns die reißenden Wasser.“
6 Gepriesen sei der Herr, der uns ihren Zähnen nicht hinwarf zum Raub!
7 Entkommen ist unsere Seele wie ein Vogel der Schlinge des Voglers: Zerrissen ist das Netz, und wir sind frei!
8 Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat.
© Christoph Wollek