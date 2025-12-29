Schöningh’sche Bibel

>Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn!<

1 [Ein Wallfahrtslied von David. ] - „Wäre der Herr nicht für uns gewesen“, - soll Israel sprechen, -

2 „wäre der Herr nicht für uns gewesen, als Menschen gegen uns stritten,

3 hätten sie uns lebendig verschlungen, als ihre Wut gegen uns entbrannte.

4 Dann hätten uns die Wasser weggerissen, hinweggebraust wäre über uns der Wildbach,

5 dahingeschossen wären über uns die reißenden Wasser.“

6 Gepriesen sei der Herr, der uns ihren Zähnen nicht hinwarf zum Raub!

7 Entkommen ist unsere Seele wie ein Vogel der Schlinge des Voglers: Zerrissen ist das Netz, und wir sind frei!

8 Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat.

© Christoph Wollek