Schöningh’sche Bibel online lesen
Schöningh’sche Bibel
Israels Schutzherr
1 [Ein Wallfahrtslied. ] - Die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Zionsberg, der nicht wankt, der auf ewig steht.
2 Wie Berge Jerusalem umgeben, so ist der Herr rings um sein Volk von nun an auf ewige Zeiten.
3 Darum darf das Zepter der Bosheit nicht auf dem Erbe der Gerechten lasten, damit nicht auch die Gerechten ihre Hände ausstrecken nach Bösem.
4 Tu Gutes, Herr, den Guten, denen, die geraden Herzens sind!
5 Doch mitsamt den Bösen jage der Herr die davon, die sich zuwenden krummen Pfaden! Friede über Israel!
