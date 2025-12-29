Schöningh’sche Bibel

Israels Schutzherr

1 [Ein Wallfahrtslied. ] - Die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Zionsberg, der nicht wankt, der auf ewig steht.

2 Wie Berge Jerusalem umgeben, so ist der Herr rings um sein Volk von nun an auf ewige Zeiten.

3 Darum darf das Zepter der Bosheit nicht auf dem Erbe der Gerechten lasten, damit nicht auch die Gerechten ihre Hände ausstrecken nach Bösem.

4 Tu Gutes, Herr, den Guten, denen, die geraden Herzens sind!

5 Doch mitsamt den Bösen jage der Herr die davon, die sich zuwenden krummen Pfaden! Friede über Israel!

© Christoph Wollek