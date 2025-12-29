Psalmen, Kapitel 126

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Schöningh’sche Bibel
  4. Psalmen
  5. Kapitel 126

Psalm 126

Schöningh’sche Bibel online lesen

Schöningh’sche Bibel

>Großes hat der Herr an uns getan!<

1 [Ein Wallfahrtslied. ] - Als der Herr einst wandte Zions Geschick, war uns, als ob wir träumten.

2 Da war unser Mund voll Lachen, voll Jauchzen war unsere Zunge. Da sagte man bei den Völkern: „Großes hat der Herr an ihnen getan.“

3 Ja, Großes hat der Herr an uns getan! Wie waren wir fröhlich!

4 Ach Herr, wandle doch unser Geschick, wie du wandelst die Bäche im Südland!

5 Die mit Tränen säen, mögen mit Jauchzen ernten!

6 Weinend geht er hin und trägt den Samen zur Aussaat, doch heim kehrt er mit Jauchzen, er kommt und trägt seine Garben.

© Christoph Wollek

Videos zu Psalm 126 (SCH)

Anleitung und Hilfe
https://www.bibeltv.de/bibelthek/SCH/ps-126 [gedruckt am 29.12.2025]