Schöningh’sche Bibel

>Großes hat der Herr an uns getan!<

1 [Ein Wallfahrtslied. ] - Als der Herr einst wandte Zions Geschick, war uns, als ob wir träumten.

2 Da war unser Mund voll Lachen, voll Jauchzen war unsere Zunge. Da sagte man bei den Völkern: „Großes hat der Herr an ihnen getan.“

3 Ja, Großes hat der Herr an uns getan! Wie waren wir fröhlich!

4 Ach Herr, wandle doch unser Geschick, wie du wandelst die Bäche im Südland!

5 Die mit Tränen säen, mögen mit Jauchzen ernten!

6 Weinend geht er hin und trägt den Samen zur Aussaat, doch heim kehrt er mit Jauchzen, er kommt und trägt seine Garben.

