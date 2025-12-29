Schöningh’sche Bibel online lesen
Schöningh’sche Bibel
Menschenmühe und Gottessegen
1 [Ein Wallfahrtslied von Salomo. ] - Baut der Herr nicht das Haus, mühen sich die Bauleute vergeblich. Hütet der Herr nicht die Stadt, wacht vergebens der Wächter.
2 Eitel ist es, dass ihr früh euch erhebt und erst spät euch zu Tisch setzt, das Brot der Mühsal zu essen: Seinen Lieblingen gibt er es im Schlaf.
3 Seht, Söhne sind ein Geschenk des Herrn, Kinder sind seine Belohnung.
4 Die Söhne der Jugend sind wie Pfeile in der Hand des Kriegers.
5 Selig der Mann, der mit ihnen seinen Köcher gefüllt hat! Sie werden nicht zuschanden, wenn sie mit Feinden rechten im Tor.
