Schöningh’sche Bibel

Menschenmühe und Gottessegen

1 [Ein Wallfahrtslied von Salomo. ] - Baut der Herr nicht das Haus, mühen sich die Bauleute vergeblich. Hütet der Herr nicht die Stadt, wacht vergebens der Wächter.

2 Eitel ist es, dass ihr früh euch erhebt und erst spät euch zu Tisch setzt, das Brot der Mühsal zu essen: Seinen Lieblingen gibt er es im Schlaf.

3 Seht, Söhne sind ein Geschenk des Herrn, Kinder sind seine Belohnung.

4 Die Söhne der Jugend sind wie Pfeile in der Hand des Kriegers.

5 Selig der Mann, der mit ihnen seinen Köcher gefüllt hat! Sie werden nicht zuschanden, wenn sie mit Feinden rechten im Tor.

© Christoph Wollek