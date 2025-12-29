Psalmen, Kapitel 129

Psalm 129

Schöningh’sche Bibel

Israels Rettung aus allen Nöten

1 [Ein Wallfahrtslied. ] - „Von Jugend an hat man mich hart bedrängt“, - soll Israel sprechen, -

2 „von Jugend an hat man mich hart bedrängt, doch nie bezwungen.

3 Auf meinem Rücken pflügten die Pflüger, lange Furchen zogen sie hin.

4 Doch der Herr, der Gerechte, zerhieb den Strick der Frevler.“

5 Schmachvoll müssen von dannen ziehen alle, die Zion hassen.

6 Sie sind wie das Gras auf den Dächern, das, ehe es blüht, schon verdorrt.

7 Kein Schnitter füllt damit seine Hand, noch seinen Arm der Garbenbinder.

8 Keiner, der vorübergeht, ruft: „Euch segne der Herr!“, oder: „Wir segnen euch im Namen des Herrn!“

