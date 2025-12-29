Schöningh’sche Bibel online lesen
Schöningh’sche Bibel
Israels Rettung aus allen Nöten
1 [Ein Wallfahrtslied. ] - „Von Jugend an hat man mich hart bedrängt“, - soll Israel sprechen, -
2 „von Jugend an hat man mich hart bedrängt, doch nie bezwungen.
3 Auf meinem Rücken pflügten die Pflüger, lange Furchen zogen sie hin.
4 Doch der Herr, der Gerechte, zerhieb den Strick der Frevler.“
5 Schmachvoll müssen von dannen ziehen alle, die Zion hassen.
6 Sie sind wie das Gras auf den Dächern, das, ehe es blüht, schon verdorrt.
7 Kein Schnitter füllt damit seine Hand, noch seinen Arm der Garbenbinder.
8 Keiner, der vorübergeht, ruft: „Euch segne der Herr!“, oder: „Wir segnen euch im Namen des Herrn!“
