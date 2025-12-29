Schöningh’sche Bibel

Gebet in Not und Trübsal

1 [Dem Chormeister; ein Psalm von David. ]

Klageruf zu Gott

2 Wie lange noch, Herr, vergißt du mich ganz? Wie lange verhüllst du dein Antlitz vor mir?

3 Wie lange soll ich noch Sorgen im Herzen tragen, den ganzen Tag Kummer in meiner Seele? Wie lange noch soll mein Feind über mich sich erheben?

Bitte um Hilfe

4 Schau her, erhöre mich, Herr, mein Gott! Gib Licht meinen Augen, dass ich in Todesschlaf nicht sinke!

5 Sonst brüstet mein Feind sich: „Ich habe ihn bezwungen!“ Sonst jubeln die Gegner, dass ich gestürzt.

Hoffnung und Dank

6 Ich aber hoffe auf dein Erbarmen. Mein Herz soll jubeln, wenn du mir hilfst. Dem Herrn will ich singen, weil er mit Gutes getan.

© Christoph Wollek