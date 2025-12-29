Schöningh’sche Bibel online lesen
Schöningh’sche Bibel
Gebet in Not und Trübsal
1 [Dem Chormeister; ein Psalm von David. ]
Klageruf zu Gott
2 Wie lange noch, Herr, vergißt du mich ganz? Wie lange verhüllst du dein Antlitz vor mir?
3 Wie lange soll ich noch Sorgen im Herzen tragen, den ganzen Tag Kummer in meiner Seele? Wie lange noch soll mein Feind über mich sich erheben?
Bitte um Hilfe
4 Schau her, erhöre mich, Herr, mein Gott! Gib Licht meinen Augen, dass ich in Todesschlaf nicht sinke!
5 Sonst brüstet mein Feind sich: „Ich habe ihn bezwungen!“ Sonst jubeln die Gegner, dass ich gestürzt.
Hoffnung und Dank
6 Ich aber hoffe auf dein Erbarmen. Mein Herz soll jubeln, wenn du mir hilfst. Dem Herrn will ich singen, weil er mit Gutes getan.
