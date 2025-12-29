Schöningh’sche Bibel

>Beim Herrn ist Erbarmen. . .<

1 [Ein Wallfahrtslied. ] - Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir.

2 Höre, o Herr, meine Stimme! Laß dein Ohr achten auf mein lautes Flehen!

3 Wenn du, o Herr, der Sünden gedächtest, o Herr, wer könnte bestehen?

4 Doch bei dir ist Vergebung, auf dass man dich fürchte.

5 Ich hoffe auf den Herrn. Es hofft meine Seele. Ich harre seiner Verheißung.

6 Meine Seele hofft auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen

7 soll Israel harren des Herrn! Denn beim Herrn ist Erbarmen. Bei ihm ist reiche Erlösung.

8 Ja, er wird Israel erlösen von all seinen Sünden.

© Christoph Wollek