Schöningh’sche Bibel

Zur Einweihung des Salomonischen Tempels

Der Erfüllung von Davids Versprechen

1 [Ein Wallfahrtslied. ] - Sei Davids eingedenk, Herr, und all seiner Mühen!

2 Er hat dem Herrn geschworen, Jakobs mächtigem Gott gelobt:

3 „Mein Zelt will ich nicht betreten, noch besteigen mein Lager,

4 meinen Augen den Schlaf nicht gönnen, noch Schlummer den Lidern,

5 bis ich dem Herrn eine Stätte gefunden, eine Wohnung für Jakobs mächtigen Gott!“

Ankunft der Pilger und ihre Gebet bei der Tempelweihe

6 Von der Bundeslade hörten wir in Efrata, haben sie im Gebiet von Jáar gefunden.

7 Zu seiner Wohnstatt wollen wir ziehen, uns niederwerfen vor dem Schemel seiner Füße!

8 Brich auf, Herr, zum Ort deiner Ruhe, du und deine machtvolle Lade!

9 Mit Gerechtigkeit sollen sich bekleiden deine Priester! Frohlocken sollen deine Frommen!

10 Um deines Dieners David willen weise das Antlitz deines Gesalbten nicht ab!

Gottes Schwur zugunsten Davids und seiner Nachkommen

11 Der Herr hat in Treue David geschworen, einen Eid, von dem er nicht abgeht: „Deinen leiblichen Sproß setze ich auf deinen Thron:

12 Wenn deine Söhne meinen Bund bewahren, mein Zeugnis, das ich sie lehre, sollen für immer auch deren Söhne sitzen auf deinem Thron!“

13 Ja, der Herr hat Zion erwählt, ihn sich zur Wohnung erkoren:

Die Segnungen der Gegenwart Gottes auf Zion

14 „Dies ist auf ewig der Ort meiner Ruhe! Hier wohne ich. So war es mein Verlangen.

15 Reichlich will ich ihn segnen mit Nahrung, seinen Armen Überfluß geben an Brot.

16 Mit Heil will ich bekleiden seine Priester. Seine Frommen sollen jubelnd frohlocken.

17 Wachsen lasse ich dort Davids Macht, richte die Leuchte für meinen Gesalbten.

18 Seine Feinde will ich mit Schande bedecken. Über ihm aber strahlt seine Krone!“

© Christoph Wollek