Schöningh’sche Bibel

Lobet den Herrn, denn er ist gut!<

Aufruf zum Lob Gottes

1 Halleluja! Lobt den Namen des Herrn! Lobt ihn, ihr Diener des Herrn,

2 die ihr steht im Haus des Herrn, in den Höfen am Haus unseres Gottes!„

Gottes Güte gegen sein Volk

3 Lobt den Herr! Denn der Herr ist gut. Spielt seinem Namen! Denn er ist lieblich.

4 Denn Jakob hat der Herr sich erkoren, Israel zu seinem Eigentum.

Gottes Allmacht in der Natur

5 Ja, ich weiß: Der Herr ist groß. Unser Gott überragt alle Götter.

6 Was immer dem Herrn gefällt, das tut er im Himmel und auf der Erde, in den Meeren und allen Tiefen:

7 Er, der Wolken heraufführt vom Ende der Erde, Blitze wandelt in Regen, aus seinen Kammern den Wind holt,

Gottes machtvolle Führung Israels

8 der Ägyptens Erstgeburt schlug, vom Menschen bis hin zu den Tieren,

9 der Zeichen und Wunder sandte in deiner Mitte, Ägypten, gegen den Pharao und all seine Knechte,

10 der zahlreiche Völker besiegte und niederstreckte machtvolle Könige:

11 Sihon, den König der Amoriter, und Og, den König von Baschan, und all die Reiche Kanaans.

12 Und deren Land gab er Israel als Erbe, zum Erbbesitz seinem Volk.

Der allmächtige Gott und die nichtigen Götzen

13 O Herr, dein Name währt ewig, o Herr, dein Ruhm von Geschlecht zu Geschlecht.

14 Denn der Herr schafft Recht seinem Volk, seinen Knechten erweist er Erbarmen.

15 Die Götzen der Heiden sind Silber und Gold, ein Machwerk menschlicher Hände.

16 Sie haben einen Mund und können nicht sprechen, zwei Augen und können nicht sehen,

17 zwei Ohren und können nicht hören. Es ist auch kein Odem in ihrem Mund.

18 Ihnen gleich sollen werden, die sie gemacht, ein jeder, der ihnen vertraute!

Erneuter Aufruf zum Lobpreis Gottes

19 Haus Israel, preise den Herrn, Haus Aaron, preise den Herrn!

20 Haus Levi, preise den Herrn, die ihr den Herrn verehrt, preist den Herrn!

21 Gepriesen sei auf Zion der Herr, der in Jerusalem thront! Halleluja!

