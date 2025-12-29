Schöningh’sche Bibel online lesen
Schöningh’sche Bibel
Danklitanei
Aufruf zum Lobpreis der Güte Gottes
1 Lobsingt dem Herrn! Denn er ist gut. In Ewigkeit währt sein Erbarmen.
2 Lobsingt dem höchsten Gott - in Ewigkeit währt sein Erbarmen.
3 Lobsingt dem höchsten Herrn - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,
Dank für die Schöpfung
4 der allein große Wunder wirkt - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,
5 der den Himmel in Weisheit schuf - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,
6 der die Erde über Wasser gefestigt - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,
7 der die großen Lichter schuf - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,
8 die Sonne als Herrin des Tages - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,
9 als Nachtbeherrscher den Mond und die Sterne - in Ewigkeit währt sein Erbarmen.
Dank für die Befreiung aus Ägypten
10 Der Ägypten in seiner Erstgeburt schlug - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,
11 und Israel führte aus seiner Mitte - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,
12 mit starker Hand und gerecktem Arm - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,
13 der das Schilfmeer in Teile gespalten - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,
14 und Israel ziehen ließ mitten hindurch - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,
15 und den Pharao samt seiner Streitmacht stürzte ins Schilfmeer - in Ewigkeit währt sein Erbarmen.
Dank für die Führung in das Gelobte Land
16 Der sein Volk durch die Wüste geführt - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,
17 der große Könige schlug - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,
18 und stolze Fürsten besiegte - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,
19 Sihon, den König der Amoriter, - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,
20 und Og, den König von Baschan, - in Ewigkeit währt sein Erbarmen.
21 Der deren Land zum Erbbesitz gab - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,
22 zum Erbe Israel, seinem Knecht, - in Ewigkeit währt sein Erbarmen.
Dank für alle Hilfe und Fürsorge
23 Der unserer Niedrigkeit gedachte - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,
24 und unseren Bedrängern uns entriß - in Ewigkeit währt sein Erbarmen.
25 Der Speise reicht allen Geschöpfen - in Ewigkeit währt sein Erbarmen.
26 Lobsingt dem Gott des Himmels - in Ewigkeit währt sein Erbarmen.
