Schöningh’sche Bibel

Danklitanei

Aufruf zum Lobpreis der Güte Gottes

1 Lobsingt dem Herrn! Denn er ist gut. In Ewigkeit währt sein Erbarmen.

2 Lobsingt dem höchsten Gott - in Ewigkeit währt sein Erbarmen.

3 Lobsingt dem höchsten Herrn - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

Dank für die Schöpfung

4 der allein große Wunder wirkt - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

5 der den Himmel in Weisheit schuf - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

6 der die Erde über Wasser gefestigt - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

7 der die großen Lichter schuf - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

8 die Sonne als Herrin des Tages - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

9 als Nachtbeherrscher den Mond und die Sterne - in Ewigkeit währt sein Erbarmen.

Dank für die Befreiung aus Ägypten

10 Der Ägypten in seiner Erstgeburt schlug - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

11 und Israel führte aus seiner Mitte - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

12 mit starker Hand und gerecktem Arm - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

13 der das Schilfmeer in Teile gespalten - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

14 und Israel ziehen ließ mitten hindurch - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

15 und den Pharao samt seiner Streitmacht stürzte ins Schilfmeer - in Ewigkeit währt sein Erbarmen.

Dank für die Führung in das Gelobte Land

16 Der sein Volk durch die Wüste geführt - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

17 der große Könige schlug - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

18 und stolze Fürsten besiegte - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

19 Sihon, den König der Amoriter, - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

20 und Og, den König von Baschan, - in Ewigkeit währt sein Erbarmen.

21 Der deren Land zum Erbbesitz gab - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

22 zum Erbe Israel, seinem Knecht, - in Ewigkeit währt sein Erbarmen.

Dank für alle Hilfe und Fürsorge

23 Der unserer Niedrigkeit gedachte - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

24 und unseren Bedrängern uns entriß - in Ewigkeit währt sein Erbarmen.

25 Der Speise reicht allen Geschöpfen - in Ewigkeit währt sein Erbarmen.

26 Lobsingt dem Gott des Himmels - in Ewigkeit währt sein Erbarmen.

