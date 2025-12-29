Psalmen, Kapitel 136

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Schöningh’sche Bibel
  4. Psalmen
  5. Kapitel 136

Psalm 136

Schöningh’sche Bibel online lesen

Schöningh’sche Bibel

Danklitanei

Aufruf zum Lobpreis der Güte Gottes

1 Lobsingt dem Herrn! Denn er ist gut. In Ewigkeit währt sein Erbarmen.

2 Lobsingt dem höchsten Gott - in Ewigkeit währt sein Erbarmen.

3 Lobsingt dem höchsten Herrn - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

Dank für die Schöpfung

4 der allein große Wunder wirkt - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

5 der den Himmel in Weisheit schuf - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

6 der die Erde über Wasser gefestigt - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

7 der die großen Lichter schuf - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

8 die Sonne als Herrin des Tages - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

9 als Nachtbeherrscher den Mond und die Sterne - in Ewigkeit währt sein Erbarmen.

Dank für die Befreiung aus Ägypten

10 Der Ägypten in seiner Erstgeburt schlug - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

11 und Israel führte aus seiner Mitte - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

12 mit starker Hand und gerecktem Arm - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

13 der das Schilfmeer in Teile gespalten - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

14 und Israel ziehen ließ mitten hindurch - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

15 und den Pharao samt seiner Streitmacht stürzte ins Schilfmeer - in Ewigkeit währt sein Erbarmen.

Dank für die Führung in das Gelobte Land

16 Der sein Volk durch die Wüste geführt - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

17 der große Könige schlug - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

18 und stolze Fürsten besiegte - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

19 Sihon, den König der Amoriter, - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

20 und Og, den König von Baschan, - in Ewigkeit währt sein Erbarmen.

21 Der deren Land zum Erbbesitz gab - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

22 zum Erbe Israel, seinem Knecht, - in Ewigkeit währt sein Erbarmen.

Dank für alle Hilfe und Fürsorge

23 Der unserer Niedrigkeit gedachte - in Ewigkeit währt sein Erbarmen -,

24 und unseren Bedrängern uns entriß - in Ewigkeit währt sein Erbarmen.

25 Der Speise reicht allen Geschöpfen - in Ewigkeit währt sein Erbarmen.

26 Lobsingt dem Gott des Himmels - in Ewigkeit währt sein Erbarmen.

© Christoph Wollek

Videos zu Psalm 136 (SCH)

Anleitung und Hilfe
https://www.bibeltv.de/bibelthek/SCH/ps-136 [gedruckt am 29.12.2025]