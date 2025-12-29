Schöningh’sche Bibel online lesen
Schöningh’sche Bibel
>An Babels Wasser. . .<
1 An Babels Wassern saßen wir und weinten, Zions gedenkend.
2 An den Pappeln daselbst hängten wir auf unsere Harfen.
3 Denn unsere Zwingherren begehrten dort von uns Lieder, frohen Gesang unsere Peiniger: „Singt uns ein Lied vom Zion!“
4 Wie könnten wir ein Lied des Herrn singen auf fremder Erde?
5 Wenn dein ich vergäße, Jerusalem, soll meine Rechte verdorren!
6 Am Gaumen klebe mir die Zunge, gedächte ich nicht deiner, hielte ich Jerusalem nicht hoch über all meine Freude!
7 Des Tages Jerusalems, Herr, gedenke den Söhnen Edoms, die riefen: „Reißt nieder! Reißt nieder! Nieder mit ihr bis zum Grund!“
8 Tochter Babel, des Untergangs wert, Heil dem, der dein Tun dir vergilt, das du an uns verübt hast!
9 Heil dem, der deine Kinder packt und sie zerschmettert am Felsen!
© Christoph Wollek