Schöningh’sche Bibel

>An Babels Wasser. . .<

1 An Babels Wassern saßen wir und weinten, Zions gedenkend.

2 An den Pappeln daselbst hängten wir auf unsere Harfen.

3 Denn unsere Zwingherren begehrten dort von uns Lieder, frohen Gesang unsere Peiniger: „Singt uns ein Lied vom Zion!“

4 Wie könnten wir ein Lied des Herrn singen auf fremder Erde?

5 Wenn dein ich vergäße, Jerusalem, soll meine Rechte verdorren!

6 Am Gaumen klebe mir die Zunge, gedächte ich nicht deiner, hielte ich Jerusalem nicht hoch über all meine Freude!

7 Des Tages Jerusalems, Herr, gedenke den Söhnen Edoms, die riefen: „Reißt nieder! Reißt nieder! Nieder mit ihr bis zum Grund!“

8 Tochter Babel, des Untergangs wert, Heil dem, der dein Tun dir vergilt, das du an uns verübt hast!

9 Heil dem, der deine Kinder packt und sie zerschmettert am Felsen!

© Christoph Wollek