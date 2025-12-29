Schöningh’sche Bibel online lesen
Schöningh’sche Bibel
Gottes Güte und Treue
Dank an Gott für die gütige Erfüllung seiner Verheißungen
1 [Von David. ] - Von ganzem Herzen will ich dich preisen. Spielen will ich dir vor Fürsten.
2 Zu deinem heiligen Tempel hin bete ich an, sage Dank deinem Namen für deine Güte und Treue. Denn größer als jeden Namen hast du gemacht dein Wort.
3 Am Tag, da ich rief, erhörtest du mich und mehrtest die Kraft meiner Seele.
Das Loblied der Könige der Erde
4 Alle Könige der Erde werden dich preisen, o Herr, wenn sie das Wort deines Mundes vernehmen,
5 Besingen werden sie die Wege des Herrn: „Groß ist die Herrlichkeit des Herrn.
6 Erhaben ist der Herr. Doch schaut er auch das Niedrige an. Den Stolzen erkennt er von weitem.“
Zuversicht für die Zukunft
7 Muß ich auch wandeln inmitten von Drangsal: Du erhältst mich am Leben. Gegen die Wut meiner Feinde streckst du aus deine Hand. Mich beschützt deine Rechte.
8 Mir zum Heil vollführt es der Herr. - Herr, ewig währt dein Erbarmen. Gib nicht preis das Werk deiner Hände!
