Schöningh’sche Bibel

Gottes Güte und Treue

Dank an Gott für die gütige Erfüllung seiner Verheißungen

1 [Von David. ] - Von ganzem Herzen will ich dich preisen. Spielen will ich dir vor Fürsten.

2 Zu deinem heiligen Tempel hin bete ich an, sage Dank deinem Namen für deine Güte und Treue. Denn größer als jeden Namen hast du gemacht dein Wort.

3 Am Tag, da ich rief, erhörtest du mich und mehrtest die Kraft meiner Seele.

Das Loblied der Könige der Erde

4 Alle Könige der Erde werden dich preisen, o Herr, wenn sie das Wort deines Mundes vernehmen,

5 Besingen werden sie die Wege des Herrn: „Groß ist die Herrlichkeit des Herrn.

6 Erhaben ist der Herr. Doch schaut er auch das Niedrige an. Den Stolzen erkennt er von weitem.“

Zuversicht für die Zukunft

7 Muß ich auch wandeln inmitten von Drangsal: Du erhältst mich am Leben. Gegen die Wut meiner Feinde streckst du aus deine Hand. Mich beschützt deine Rechte.

8 Mir zum Heil vollführt es der Herr. - Herr, ewig währt dein Erbarmen. Gib nicht preis das Werk deiner Hände!

© Christoph Wollek