Schöningh’sche Bibel

Bitte um Schutz gegen böswillige Feinde

1 [Dem Chormeister; ein Psalm von David. ]

Bitte um Hilfe gegen Verleumder

2 Errette mich Herr, von bösen Menschen! Vor Gewalttätigen behüte mich,

3 vor denen, die Böses im Herzen ersinnen, tagtäglich nur Streit erregen!

4 Sie spitzen die Zungen wie Schlangen, Natterngift ist auf ihren Lippen.

Hilferuf in Todesgefahr

5 Bewahre mich, Herr, vor den Fäusten des Frevlers! Vor Gewalttätigen behüte mich, vor denen, die trachten, zu stürzen meine Schritte.

6 Die Hochmütigen legten mir heimliche Schlingen, spannten Netze am Weg und stellten mir Fallen.

Vertrauen auf Gottes Einschreiten

7 Ich sage zum Herrn: „Du bist mein Gott!“ Höre, o Herr, mein Flehen!

8 Allmächtiger Herr, mein hilfreicher Hort, der mein Haupt beschirmt am Tag des Kampfes,

9 o Herr, erfülle nicht das Begehren der Frevler! Ihr böses Planen laß nicht gelingen!

Bitte um Vergeltung

10 Wenn sie ihre Häupter erheben, treffe sie ihrer eigenen Lippen Bosheit.

11 Es regne auf sie glühende Kohlen! Ins Feuer möge er sie stürzen, in den Abgrund, dass nie mehr sie aufstehen!

12 Der Zungenheld soll im Land nicht bestehen! Den Gewalttätigen hetze das Unglück bis zum Sturz!

Zuversichtliche Hoffnung auf Hilfe

13 Ich weiß, der Herr führt des Elenden Sache, den Rechtsstreit der Armen.

14 Nur die Gerechten sagen Dank deinem Namen, vor deinem Antlitz werden die Redlichen weilen.

