Gebet in schwerer Versuchung und Verfolgung

1 [Ein Psalm von David. ] - Herr ich rufe zu dir. Sorge für mich! Vernimm meine Stimme, die zu dir fleht!

2 Laß mein Gebet dir als Rauchopfer gelten, als Speiseopfer am Abend meiner Hände Erheben!

3 Setze, o Herr, meinem Mund eine Wache, eine Wehr der Tür meiner Lippen!

4 Laß mein Herz sich nicht neigen zum Bösen, dass ich nicht Schändliches begehe mit Männern, die Böses tun! Von ihren Leckerbissen will ich nicht kosten!

5 Ein Gerechter schlage mich: Es ist eine Gnade. Er rüge mich: Es ist Öl für mein Haupt. Mein Haupt wird sich dessen nicht weigern. Geht es ihm schlecht, will ich stets für ihn beten.

6 Sind sie gefallen in die Hände ihrer Richter, werden sie hören, wie mild meine Worte.

7 Wie geschnittenes und gespaltenes Erdreich liegen unsere Gebeine hingestreut vor des Totenreiches Rachen.

8 Darum sind auf dich, allmächtiger Herr, meine Augen gerichtet: Bei dir suche ich Zuflucht. Gib mein Leben dem Tod nicht preis!

9 Bewahre mich vor der Schlinge, die sie mir legen, vor der Übeltäter Fallen!

10 Laß die Frevler im eigenen Netz sich verstricken, indes ich heil ihm entkomme!

