Schöningh’sche Bibel

Gebet in Todesnot

1 [Ein Lehrgedicht von David, als er in der Höhle war; ein Gebet. ]

2 Laut schreie ich zum Herrn. Laut flehe ich zum Herrn um Gnade.

3 Meine Klage gieße ich vor ihm aus, tu kund vor ihm meine Not.

4 Ist auch ratlos mein Geist in mir: du kennst dennoch meinen Pfad. Auf dem Weg, den ich gegangen, legte man mir heimlich Schlingen.

5 Schaue zur Rechten und sieh: Keiner ist da, der auf mich achthat. Jede Zuflucht schwand mir dahin. Um mein Leben kümmert sich niemand.

6 O Herr, ich rufe zu dir. Ich spreche: Du bist meine Zuflucht, mein Anteil im Land der Lebenden.

7 O, merke doch auf meine Bitte; denn ich bin ganz erschöpft! Entreiße mich meinen Verfolgern; denn sie sind mir zu stark.

8 Aus dem Kerker führe meine Seele, dass deinen Namen ich preise! Dann umringen mich freudig die Frommen, weil du mir Gutes getan.

