Schöningh’sche Bibel online lesen
Schöningh’sche Bibel
Gebet in Todesnot
1 [Ein Lehrgedicht von David, als er in der Höhle war; ein Gebet. ]
2 Laut schreie ich zum Herrn. Laut flehe ich zum Herrn um Gnade.
3 Meine Klage gieße ich vor ihm aus, tu kund vor ihm meine Not.
4 Ist auch ratlos mein Geist in mir: du kennst dennoch meinen Pfad. Auf dem Weg, den ich gegangen, legte man mir heimlich Schlingen.
5 Schaue zur Rechten und sieh: Keiner ist da, der auf mich achthat. Jede Zuflucht schwand mir dahin. Um mein Leben kümmert sich niemand.
6 O Herr, ich rufe zu dir. Ich spreche: Du bist meine Zuflucht, mein Anteil im Land der Lebenden.
7 O, merke doch auf meine Bitte; denn ich bin ganz erschöpft! Entreiße mich meinen Verfolgern; denn sie sind mir zu stark.
8 Aus dem Kerker führe meine Seele, dass deinen Namen ich preise! Dann umringen mich freudig die Frommen, weil du mir Gutes getan.
