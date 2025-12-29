Schöningh’sche Bibel

Bitte um Nachsicht und Weisung

>Geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht<

1 [Ein Psalm von David. ] - Herr, erhöre mein Gebet! Um deiner Treue willen vernimm mein Flehen! Erhöre mich, weil du gerecht bist!

2 Geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht; denn kein Lebender ist gerecht vor dir!

3 Der Feind hetzt meine Seele. Er tritt in den Staub mein Leben. Er stößt mich in die Finsternis wie längst Verstorbene.

4 Mein Geist ist in mir voller Zagen. Das Herz erstarrt mir in der Brust.

5 Ich denke an vergangene Tage, sinne nach über all dein Tun, erwäge deiner Hände Walten.

6 Ich strecke zu dir meine Hände aus. Meine Seele harrt deiner wie trockenes Land.

7 Herr, erhöre mich eilends! Mein Geist vergeht. Verbirg nicht vor mir dein Antlitz! Sonst bin ich wie die, die ins Grab gesunken.

>Zeige mir den Weg<

8 O, laß mich bald deine Gnade erfahren; denn ich vertraue auf dich! Zeige mir den Weg, den ich gehen soll; denn zu dir erhebe ich meine Seele!

9 Vor meinen Feinden errette mich, Herr; denn ich nehme zu dir meine Zuflucht!

10 Lehre mich, deinen Willen zu tun; du bist ja mein Gott! Dein guter Geist geleite mich auf ebener Bahn!

Bitte um Bestrafung der Feinde

11 Um deines Namens willen, o Herr, erhalte mich am Leben! Weil du gerecht bist, führe aus der Not meine Seele!

12 Vernichte meine Feinde nach deiner Huld! Vertilge alle, die hart mich bedrängen; ich bin ja dein Knecht!

