Schöningh’sche Bibel

Gottes gütige und gerechte Herrschaft

Lobpreis Gottes

1 [Ein Lobgesang von David. ] - Ich will dich erheben, mein Gott, du König, deinen Namen preisen für immer und ewig.

2 Ich will dir lobsingen an jeglichem Tag, deinen Namen rühmen für immer und ewig.

Gottes Größe

3 Groß ist der Herr, lobwürdig gar sehr. Unerforschlich ist seine Größe.

4 Ein Geschlecht rühmt deine Werke dem anderen. Kund tun sie deine mächtigen Taten.

5 Von deiner Hoheit strahlendem Glanz will ich reden, deine Wunder will ich besingen.

6 Sie sprechen von deiner furchtbaren Taten Macht. - Von deinen Großtaten will ich erzählen.

Gottes Güte und Liebe

7 Deiner reichen Güte Gedenken künden sie laut, froh preisen sie dein gnädiges Walten:

8 „Der Herr ist gnädig und voller Erbarmen, langmütig und reich an Liebe.

9 Gütig gegen jedermann ist der Herr, voll Huld für all seine Werke.“

Gottes Macht und Treue

10 Dich loben all deine Werke, o Herr. Es preisen dich deine Frommen.

11 Sie sprechen von deines Reiches Glanz und reden von deiner Stärke,

12 sie künden den Menschen von deiner Macht, vom strahlenden Glanz deines Reiches.

13 Deine Herrschaft währt durch alle Geschlechter. Treu ist der Herr in all seinen Worten und gnädig in all seinem Tun.

14 Allen, die stürzen, ist der Herr ein Stütze, alle Gebeugten richtet er auf.

15 Aller Augen warten auf dich: Du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit.

16 Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Güte.

Gottes Gerechtigkeit

17 Gerecht ist der Herr auf all seinen Wegen und gütig in all seinen Werken.

18 Nahe ist der Herr allen, die zu ihm rufen, ja allen, die zu ihm rufen in Treue.

19 Seiner Verehrer Begehren erfüllt er. Er hört ihr Flehen und rettet sie.

20 Alle, die ihn lieben, schirmt der Herr. Doch sämtliche Frevler vertilgt er.

Abgesang

21 Den Ruhm des Herrn verkündet mein Mund. Auf immer und ewig lobsingt alles Fleisch seinem heiligen Namen.

