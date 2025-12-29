Schöningh’sche Bibel

Vertrauen auf Gottes Hilfe

1 Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele!

2 Den Herrn will ich loben mein Leben lang, meinem Gott will ich spielen, solange ich bin.

3 Vertraut nicht auf Fürsten, auf eines Menschen Sohn, bei dem keine Hilfe!

4 Fährt sein Odem dahin, kehrt er zur Erde zurück. Am gleichen Tag zergehen seine Pläne.

5 Heil dem, dessen Helfer Jakobs Gott, dessen Hoffnung beim Herrn, seinem Gott, steht,

6 bei ihm, der Himmel und Erde geschaffen, das Meer und was alles darinnen! Ewig hält er die Treue.

7 Recht schafft er den Bedrückten, den Hungrigen gibt er Brot. Frei macht der Herr die Gefangenen.

8 Der Herr macht sehend die Blinden. Der Herr richtet auf die Gebeugten. Der Herr hat lieb die Gerechten.

9 Der Herr behütet die Fremden. Waisen und Witwen erhält er. Doch Frevlern verstellt er den Weg.

10 Der Herr ist König auf ewig, dein Gott, Zion, von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja!

