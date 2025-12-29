Schöningh’sche Bibel

Dreifacher Lobpreis auf den mächtigen und gnädigen Gott

Gottes Sorge um die Menschen

1 Lobt den Herrn! Denn gut ist es, unseren Gott zu preisen; lieblich ist es, anzustimmen den Lobgesang.

2 Der Herr baut Jerusalem auf. Die Verstoßenen Israels holt er zusammen;

3 er, der gebrochene Herzen heilt und ihre Wunden verbindet;

4 er, der den Sternen bestimmt ihre Zahl, der sie alle mit Namen gerufen.

5 So groß ist unser Herr und an Macht so reich. Seine Einsicht kennt keine Grenzen.

6 Der Herr hilft den Elenden auf, doch beugt er die Frevler zu Boden.

Gottes Sorge um die Natur

7 Ein Loblied singt dem Herrn! Spielt unserem Gott auf der Zither!

8 Ihm, der den Himmel mit Wolken bedeckt, der der Erde den Regen bereitet, der das Gras sprießen läßt auf den Bergen,

9 der den Tieren zuteilt ihr Futter, den jungen Raben, um was sie schreien.

10 Er hat nicht Gefallen an kraftvollen Rossen, nicht Freude an des Helden hurtigem Fuß.

11 Dem Herrn gefallen nur die, die ihn ehren, nur die, die harren auf seine Huld.

>Er sendet sein Wort. . .<

12 Jerusalem, preise den Herrn! Deinem Gott, o Zion, lobsinge!

13 Denn er festigt das Riegelgebälk deiner Tore. Er segnet in dir deine Kinder.

14 Frieden verschafft er diesem Land, sättigt dich mit bestem Weizen.

15 Zur Erde schickt er sein Gebot, in Eile läuft dahin sein Wort.

16 Wie Wollflocken läßt er fallen den Schnee, den Reif streut er hin wie Asche.

17 Seinen Hagel wirft er wie Brocken herab. Vor seiner Kälte erstarren die Wasser.

18 Er sendet sein Wort und bringt sie zum Schmelzen, seinen Odem läßt er wehen, da rieseln die Wasser.

19 Er ist es, der Jakob verkündet sein Wort, Israel seine Gesetze und Rechte.

20 So hat keinem anderen Volk er getan, noch sie gelehrt seine Rechte. Halleluja!

© Christoph Wollek