Schöningh’sche Bibel

Der Lobpreis der Schöpfung

Des Himmels

1 Halleluja! Lobt den Herrn vom Himmel her! Lobt ihn in den Himmelshöhen!

2 Lobt ihn, all seine Engel! Lobt ihn, all seine Heere!

3 Lobt ihn, Sonne und Mond! Lobt ihn, all ihr funkelnden Sterne.

4 Lobt ihn, ihr höchsten Himmel! Lobt ihn, ihr Wasser über den Himmeln!

5 Loben sollen sie den Namen des Herrn! Denn er gebot, und sie waren geschaffen.

6 Er stellte sie hin auf immer und ewig. Gesetze gab er ihnen, die nie vergehen.

Der Erde

7 Lobt den Herrn von der Erde her, ihr Meerungeheuer und all ihr Tiefen!

8 Du Feuer und Hagel, Schnee und Dunst, du Sturm, seines Wortes Vollstrecker!

9 Ihr Berge und all ihr Hügel, Fruchtbäume und all ihr Zedern!

10 Du Wild und alle zahmen Tiere, kriechend> Gewürm und gefiederte Vögel!

11 Der Erde Könige, die Völker alle, ihr Fürsten, alle Richter auf Erden!

12 Ihr Jünglinge und ihr Jungfrauen all, ihr Alten und ihr Jungen!

13 Ihr alle lobt den Namen des Herrn! Denn sein Name allein ist erhaben. Seine Herrlichkeit ragt über Himmel und Erde.

Israels

14 Macht schenkte er seinem Volk. Zum Ruhm dient er all seinen Frommen, Israels Söhnen, dem Volk, das ihm darf nahen. Halleluja!

© Christoph Wollek