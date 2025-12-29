Schöningh’sche Bibel

Gottes Heil und Gericht

1 Halleluja! Singt dem Herrn ein neues Lied, sein Lob in der Runde der Frommen!

2 Seines Schöpfers möge Israel sich freuen! Die Söhne Zions sollen jubeln ob ihres Königs,

3 seinen Namen preisen mit Reigen, ihm spielen mit Pauken und Zithern!

4 Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk; mit Heil bekränzt er die Gebeugten.

5 Die Frommen sollen in Herrlichkeit jubeln, auf ihrem Lager frohlocken!

6 In ihrem Mund sei Gottes Lob, ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand,

7 um an den Völkern Vergeltung zu üben, ein Strafgericht an den Nationen,

8 ihre Könige in Ketten zu legen, in eiserne Fesseln ihre Edlen,

9 an ihnen das Gericht zu vollziehen, wie geschrieben steht: Ein Ehrenrecht ist dies für all seine Frommen! Halleluja!

© Christoph Wollek