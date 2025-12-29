Psalmen, Kapitel 15

Psalm 15

Zu Gast in Gottes Heiligtum

Wer hat Zutritt zum Heiligtum?

1 [Ein Psalm von David. ] - Herr, wer darf Gast sein in deinem Zelt? Wer darf verweilen auf deinem heiligen Berg?

2 Wer in Lauterkeit wandelt, wer das Rechte tut, wer redlich denkt in seinem Herzen,

3 wer mit seiner Zunge nicht verleumdet, Böses nicht zufügt seinem Nächsten, wer keine Schande bringt über andere,

4 in wessen Augen nichts gilt der Böse, wer aber die Gottesfürchtigen achtet, wer seinen Schwur nicht ändert, auch wenn er sich dadurch schadet,

5 wer sein Geld nicht auf Wucher ausleiht, wer gegen Schuldlose sich nicht läßt bestechen! - In Ewigkeit wankt nicht, wer solches tut!

