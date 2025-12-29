Psalmen, Kapitel 150

Psalm 150

Schöningh’sche Bibel

Das große Halleluja

1 Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum! Lobt ihn in seiner Himmelsfeste!

2 Lobt ihn ob seiner großen Taten! Lobt ihn in seiner mächtigen Größe!

3 Lobt ihn mit dem Schall der Hörner! Lobt ihn mit Zithern und Harfen!

4 Lobt ihn mit Pauken und Reigen! Lobt ihn mit Flöten und Saitenspiel!

5 Lobt ihn mit klingenden Zimbeln! Lobt ihn mit schallenden Becken!

6 Alles, was Odem hat, lobe den Herrn! Halleluja!

