Schöningh’sche Bibel online lesen
Schöningh’sche Bibel
Das große Halleluja
1 Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum! Lobt ihn in seiner Himmelsfeste!
2 Lobt ihn ob seiner großen Taten! Lobt ihn in seiner mächtigen Größe!
3 Lobt ihn mit dem Schall der Hörner! Lobt ihn mit Zithern und Harfen!
4 Lobt ihn mit Pauken und Reigen! Lobt ihn mit Flöten und Saitenspiel!
5 Lobt ihn mit klingenden Zimbeln! Lobt ihn mit schallenden Becken!
6 Alles, was Odem hat, lobe den Herrn! Halleluja!
© Christoph Wollek