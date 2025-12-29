Schöningh’sche Bibel

Lebensgemeinschaft mit Gott

Der wahre Gott, das höchste Gut

1 [Ein Miktam, von David. ] - Behüte mich, Gott; denn bei dir suche ich Zuflucht!

2 Ich spreche zum Herrn: „Mein Gebieter bist du, kein Glück gibt es für mich außer dir.“

3 Von den Frommen im Land sage ich: „Dies sind die Edlen, ihnen gilt all meine Liebe.“

4 Die den Götzen dienen, haben viel zu leiden. Nie will ich ihnen opfern, nie ihre Namen nehmen auf meine Lippen!

Das Glück der Gottverbundenheit

5 Herr, du bist mir Erbe und Anteil. Du bist es, der mein Los mir beschieden.

6 Auf liebliches Land ist mein Los gefallen. Fürwahr, mein Erbland gefällt mir gar sehr!

7 Ich preise den Herrn, der mich freundlich beraten. Auch in der Nacht mahnt mich daran mein Herz.

8 Beständig stelle ich den Herrn mir vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, darum wanke ich nicht.

Die Gewißheit der Lebensgemeinschaft mit Gott

9 Des freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele, auch mein Leib wird in Sicherheit ruhen.

10 Denn meine Seele gibst du der Unterwelt nicht preis, deinen Frommen läßt du nicht schauen Verwesung.

11 Du zeigst mir den Pfad zum Leben; bei dir ist der Freuden Fülle, Wonne in deiner Rechten auf ewig.

