Schöningh’sche Bibel

Bitte um Hilfe gegen Feinde

Beteuerung der Unschuld

1 [Ein Gebet Davids. ] - Herr, vernimm die gerechte Sache! Merke auf mein Flehen! Höre mein Gebet von Lippen ohne Trug!

2 Von dir werde mein Urteil gesprochen: Deine Augen schauen, was recht ist!

3 Prüfst du mein Herz, durchforscht du es in der Nacht, stellst du mich auf die Probe: Du stößt auf nichts Arges. Nie hat sich vergangen mein Mund

4 beim Treiben der Menschen! Das Wort deiner Lippen habe ich behütet! Die rechten Pfade

5 hat eingehalten mein Schritt; nicht gewankt hat mein Tritt auf deinen Wegen.

Die Umtriebe der Feinde

6 Ich rufe zu dir; denn du erhörst mich, o Gott. Neige mir dein Ohr! Höre mein Wort!

7 Wirke Wunder voll Güte, du Helfer derer, die sich vor den Empörern bergen zu deiner Rechten!

8 Wie den Augapfel behüte mich! Birg mich in deiner Flügel Schatten

9 vor den Frevlern, die hart mich bedrängen, vor meinen Feinden, die mich gierig umringen!

10 Sie haben ihr Herz gefühllos verschlossen, sie reden vermessen mit prahlendem Mund.

11 Auf Schritt und Tritt umlauern sie uns; scharf spähen ihre Augen, uns niederzustrecken,

12 gleich wie ein beutegieriger Löwe, wie ein junger Löwe, der sich duckt im Versteck.

Bitte um Rettung

13 Erhebe dich, Herr! Tritt ihm entgegen! Bringe ihn zu Fall! Mit deinem Schwert rette mein Leben vor den Frevlern.

14 Deine Hand, o Herr, befreie mich von den Menschen, von den Menschen, deren Anteil im Leben allein diese Welt ist! Gefüllt ist ihr Leib mit deinem Gut. Ihre Söhne sind satt. Der Rest, der übrigbleibt, fällt zu ihren Enkeln.

15 Ich aber werde in Gerechtigkeit dein Antlitz schauen, beim Erwachen mich satt sehen an deiner Gestalt.

