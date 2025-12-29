Schöningh’sche Bibel

Gottes Herrlichkeit in der Schöpfung und im Gesetz

1 [Dem Chormeister, ein Psalm von David. ]

Himmel und Sonne in der Schöpfung

2 Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes, vom Werk seiner Hände kündet das Firmament.

3 Ein Tag sagt es dem anderen, eine Nacht überbringt der anderen die Botschaft.

4 Nicht durch Worte und Reden, noch mit vernehmbarer Stimme,

5 und doch dringt ihr Ruf in alle Welt hinaus, ihre Botschaft bis ans Ende der Erde! Aufgeschlagen hat er der Sonne dort ein Zelt.

6 Wie ein Bräutigam tritt sie aus ihrer Kammer hervor, frohlockt wie ein Held, den Weg zu durcheilen:

7 Am Saum des Himmels kommt sie hervor, kehrt um erst am anderen Ende. Nichts kann sich bergen vor ihrer Glut.

Gottes Offenbarung im Menschenleben

8 Die Lehre des Herrn ist ein sicherer Führer, sie geleitet die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist verläßlich, es macht Toren zu Weisen.

9 Die Gebote des Herrn sind gerade, sie erfreuen das Herz. Die Befehle des Herrn sind lauter, sie erleuchten die Augen.

10 Die Worte des Herrn sind heilig, sie bestehen auf ewig. Die Entscheide des Herrn sind wahr, gerecht sind sie alle.

11 Kostbarer sind sie als Gold, als Feingold in Menge. Süßer sind sie als Honig, als Seim aus den Waben.

12 Auch dein Knecht ließ sich durch sie erleuchten; sie zu beachten bringt reichlichen Lohn.

13 Wer ist sich bewußt seiner eigenen Fehler? Von verborgenen Sünden sprich mich frei.

14 Auch vor Übermütigen bewahre deinen Knecht! Laß sie nicht über mich herrschen! Dann bleibe ich rein und frei von schweren Vergehen.

15 Möchten dir doch meines Mundes Worte gefallen, meines Herzens Gedanken vor deinen Augen stehen, o Herr, mein Hort und Erlöser!

© Christoph Wollek