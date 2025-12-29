Schöningh’sche Bibel

Gott, der Herr, und sein Gesalbter

Die Könige der Erde

1 Was toben die Völker und schmieden Pläne voll Wahnwitz?

2 Die Herrscher der Erde treten zusammen, die Fürsten halten gemeinsam Rat gegen den Herrn und seinen Gesalbten.

3 „Auf, lasst uns ihre Bande sprengen! Von uns abschütteln ihre Fesseln!“

Der himmlische König

4 Es lächelt, der im Himmel thront, der Allmächtige spottet ihrer.

5 Dann aber fährt er sie an voll Zorn, in seinem Grimm herrscht er sie an:

6 „Ich habe mir selbst einen König gesalbt - auf Zion, meinem heiligen Berg!“

Der König auf dem Zion

7 Ich künde des Herrn Beschluß! Er sprach zu mir: „Mein Sohn bist du! Heute habe ich dich gezeugt.

8 Richte den Wunsch an mich, und zum Erbe gebe ich dir die Völker, zum eigenen Besitz die Enden der Erde.

9 Du magst sie zerschmettern mit eiserner Keule, magst sie wie irdene Krüge zerschlagen!“

Die Mahnung an die Könige der Erde

10 Nun, ihr Könige, seid denn klug! lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden!

11 Beugt euch dem Herrn in Furcht! Ehrt ihn mit Beben!

12 Huldigt dem Sohn! Sonst zürnt er euch, und Unheil bringt euch euer Planen. Denn schon bald entbrennt sein Grimm. - Selig dann alle, die bei ihm sich bergen!

