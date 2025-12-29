Schöningh’sche Bibel online lesen
Schöningh’sche Bibel
Bittgebet für den König
1 [Dem Chormeister; ein Psalm von David. ]
Bitte um Sieg
2 Am Tag der Not erhöre dich der Herr! Der Name des Gottes Jakobs möge dich schirmen!
3 Er sende dir Hilfe vom Heiligtum, vom Zion her gewähre er dir Schutz!
4 All deiner Gaben möge er gedenken! In Gnaden nehme er dein Opfer an!
5 Er gewähre dir deines Herzens Begehren! Er lasse dir glücken jeglichen Plan!
6 Dann wollen wir jubeln über dein Heil, in unseres Gottes Namen die Banner entfalten! All deine Wünsche erfülle dir der Herr!
Frohe Zuversicht
7 Ich weiß es schon jetzt: der Herr verleiht mit der hilfreichen Macht seiner Rechten den Sieg seinem Gesalbten! Er erhört ihn aus seinem heiligen Himmel!
8 Die einen vertrauen auf Wagen, die anderen auf Rosse: Wir aber preisen den Namen des Herrn, unseres Gottes.
9 Jene stürzen und kommen zu Fall, doch wir stehen fest und halten uns aufrecht.
10 Schenke den Sieg, o Herr, dem König! Erhöre uns am Tag, da wir rufen zu dir!
© Christoph Wollek