Schöningh’sche Bibel

Bittgebet für den König

1 [Dem Chormeister; ein Psalm von David. ]

Bitte um Sieg

2 Am Tag der Not erhöre dich der Herr! Der Name des Gottes Jakobs möge dich schirmen!

3 Er sende dir Hilfe vom Heiligtum, vom Zion her gewähre er dir Schutz!

4 All deiner Gaben möge er gedenken! In Gnaden nehme er dein Opfer an!

5 Er gewähre dir deines Herzens Begehren! Er lasse dir glücken jeglichen Plan!

6 Dann wollen wir jubeln über dein Heil, in unseres Gottes Namen die Banner entfalten! All deine Wünsche erfülle dir der Herr!

Frohe Zuversicht

7 Ich weiß es schon jetzt: der Herr verleiht mit der hilfreichen Macht seiner Rechten den Sieg seinem Gesalbten! Er erhört ihn aus seinem heiligen Himmel!

8 Die einen vertrauen auf Wagen, die anderen auf Rosse: Wir aber preisen den Namen des Herrn, unseres Gottes.

9 Jene stürzen und kommen zu Fall, doch wir stehen fest und halten uns aufrecht.

10 Schenke den Sieg, o Herr, dem König! Erhöre uns am Tag, da wir rufen zu dir!

© Christoph Wollek