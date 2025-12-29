Schöningh’sche Bibel

Dankgebet für den König

1 [Dem Chormeister; ein Psalm von David. ]

Dank für den bisherigen Schutz

2 Herr, deines Schutzes freut sich der König, über deine Hilfe, wie jubelt er laut!

3 Gewährt hast Du ihm den Wunsch seines Herzens, ihm nicht versagt seiner Lippen Begehren.

4 Du bist ihm mit reichstem Segen begegnet, hast eine Krone von Gold ihm aufs Haupt gesetzt.

5 Er bat dich um Leben; du hast es ihm gegeben: für immer und ewig die Fülle der Tage.

6 Groß ist sein Ruhm, weil du ihm geholfen. Du hast ihn geschmückt mit Hoheit und Pracht.

7 Denn du hast ihn zum Segen für immer gemacht, schenkst ihm Freude vor deinem Angesicht.

8 Denn auf den Herrn setzt der König sein Vertrauen: Die Gnade des Höchsten läßt ihn nicht wanken.

Hoffnung auf Sieg über die Feinde

9 Deine Hand wird all deine Feinde erreichen. Deine Rechte packt all deine Hasser.

10 Wie in glühendem Ofen verbrennst du sie, sobald du erscheinst. - In seinem Grimm vertilgt sie der Herr, und Feuer wird sie verzehren.

11 Auf Erden tilgst du ihren Nachwuchs aus, ihren Stamm bei den Menschenkindern.

12 Ob sie auch Böses gegen dich planen, ob Ränke sie ersinnen: Sie richten nichts aus!

13 Denn du zwingst sie, zur Flucht sich zu wenden; auf ihr Gesicht zielst du mit deinem Bogen.

14 Dir sei der Sieg, Herr, ob deiner Kraft! Mit Sang und Spiel wollen wir deine Stärke lobpreisen.

© Christoph Wollek