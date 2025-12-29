Schöningh’sche Bibel

Der gute Hirt

Der zuverlässige Führer

1 [Ein Psalm von David. ] - Der Herr ist mein Hirt: Nichts wird mir mangeln!

2 Auf grünen Gefilden läßt er mich lagern, er läßt mich ruhen an des Rastplatzes Wassern.

3 Er labt meine Seele, geleitet mich auf dem rechten Pfad getreu seinem Namen.

4 Muß ich auch wandern in finsterer Schlucht: Ich fürchte kein Unheil; du bist ja mit mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.

Der fürsorgliche Hausherr

5 Du bereitest mir einen Tisch, vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mir das Haupt mit Öl, läßt überfließen meinen Becher.

6 Nur Glück und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und wohnen darf ich im Haus der Herrn, solange ich lebe.

© Christoph Wollek