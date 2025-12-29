Schöningh’sche Bibel online lesen
Schöningh’sche Bibel
Der gute Hirt
Der zuverlässige Führer
1 [Ein Psalm von David. ] - Der Herr ist mein Hirt: Nichts wird mir mangeln!
2 Auf grünen Gefilden läßt er mich lagern, er läßt mich ruhen an des Rastplatzes Wassern.
3 Er labt meine Seele, geleitet mich auf dem rechten Pfad getreu seinem Namen.
4 Muß ich auch wandern in finsterer Schlucht: Ich fürchte kein Unheil; du bist ja mit mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.
Der fürsorgliche Hausherr
5 Du bereitest mir einen Tisch, vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mir das Haupt mit Öl, läßt überfließen meinen Becher.
6 Nur Glück und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und wohnen darf ich im Haus der Herrn, solange ich lebe.
© Christoph Wollek