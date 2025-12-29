Schöningh’sche Bibel

Der Einzug der Bundeslade auf Zion

Gott, der Herr der ganzen Welt

1 [Ein Psalm Davids. ] - Des Herrn ist die Erde und was sie erfüllt, die Welt und ihre Bewohner.

2 Er hat sie über die Meere gegründet, fest sie hingestellt über die Fluten.

Tugendspiegel der Diener Gottes

3 Wer darf besteigen den Berg des Herrn, wer stehen an seiner heiligen Stätte?

4 Wer reine Hände hat und ein lauteres Herz, wer seinen Sinn nicht auf Frevles lenkt und nicht trugvoll schwört.

5 Er wird Segen empfangen vom Herrn und gerechten Lohn von Gott, seinem Helfer.

6 Das ist das Geschlecht, das ihn sucht, das Volk, das dein Antlitz sucht, Gott Jakobs.

Einzug Gottes in sein Heiligtum

7 Erhebt eure Häupter, ihr Tore! Reckt euch, ihr uralten Pforten, dass einziehen kann der König voll Herrlichkeit!

8 Wer ist denn der König voll Herrlichkeit? Der Herr, der Starke, der Held! Der Herr, mächtig im Kampf!

9 Erhebt eure Häupter, ihr Tore! Reckt euch, ihr uralten Pforten, dass einziehen kann der König der Herrlichkeit!

10 Wer ist denn der König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, das ist der König der Herrlichkeit!

