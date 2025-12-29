Schöningh’sche Bibel

Sehnsucht nach göttlicher Belehrung

Bitte um Rettung, Weisung, Vergebung

1 [Von David. ] - Zu dir, o Herr, erhebe ich mein Herz.

2 Mein Gott, ich vertraue auf dich. Laß mich nicht zuschanden werden! Laß nicht jubeln über mich meine Feinde!

3 Ja, keiner, der auf dich hofft, wird zuschanden. Nur der wird zuschanden, wer dich treulos verläßt.

4 Herr, tu mir kund deine Wege! Lehre mich deine Pfade!

5 Laß mich wandeln in Treue zu dir! Schenke mir Belehrung! Der Gott, der mir hilft, bist du: Deiner harre ich allezeit.

6 Herr, sei eingedenk deines Erbarmens und deiner Güte! Denn sie bestehen seit ewig.

7 Gedenke nicht meiner Jugend Sünden noch meiner Frevel! Gedenke mein, o Herr, nach deiner Gnade, um deiner Güte willen!

Bekenntnis zu Gottes gnädigem Walten

8 Gütig ist der Herr und gerecht; darum weist er den Sündern den Weg.

9 Die Sanftmütigen führt er auf rechtem Pfad; die Sanftmütigen lehrt er seine Wege.

10 Alle Wege des Herrn sind nur Güte und Treue für den, der sich hält an seinen Bund und seine Satzung.

11 Um deines Namens willen, o Herr, vergib meine Schuld, die so groß ist!

12 Wer ist der Mensch, der den Herrn fürchtet? Ihm weist er den Weg, den er wählen soll.

13 Seine Seele wird wohnen mitten im Glück, das Land wird besitzen sein Stamm.

14 Vertraute des Herrn sind die, die ihn fürchten. Ihnen offenbart er seinen Bund.

15 Stets sind auf den Herrn meine Augen gerichtet; denn meinen Fuß befreit er aus dem Netz.

Bitte um Gnade und Heil

16 Wende dich mir zu und sei mir gnädig! Denn einsam bin ich und elend.

17 Groß geworden sind meines Herzens Nöte: Befreie mich aus meinen Ängsten!

18 Sieh an mein Elend, meine Trübsal und vergib mir all meine Sünden.

19 Schau auf meine Feinde, wie zahlreich sie sind, wie sie mich hassen mit gewalttätigem Haß!

20 Behüte mein Leben! Errette mich! Laß mich nicht zuschanden werden! Denn ich vertraue auf dich!

21 Mein Schutz seien Unschuld und Redlichkeit! O Herr, ich hoffe auf dich.

22 O Gott, erlöse Israel aus all seinen Nöten!

