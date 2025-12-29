Schöningh’sche Bibel

Bitte eines schuldlos Bedrängten

1 [Von David. ] - Herr, schaffe mir Recht! Denn ich bin meines Weges in Unschuld gewandelt, ohne Wanken habe ich auf den Herrn vertraut:

2 Prüfe mich, Herr, und erprobe mich! Durchforsche meine Nieren, mein Herz!

3 Denn deine Güte steht mir immer vor Augen. In Wahrheit gehe ich meines Weges vor dir.

4 Nie habe ich bei falschen Menschen gesessen, bei Heimlichtuern bin ich nie eingekehrt.

5 Verhaßt ist mir der Bösen Versammlung. Nie lasse ich mich bei den Frevlern nieder.

6 In Unschuld wasche ich meine Hände und schreite, o Herr, um deinen Altar,

7 um laut dein Lob zu künden, all deine Wundertaten kundzutun.

8 Ich liebe, Herr, dein schützend< Haus, das Zelt, in dem du thronst im Glanz.

9 Raffe nicht mit den Sündern hinweg meine Seele, noch mein Leben mit dem von Mördern,

10 Schandtat klebt an deren Händen, ihre Rechte ist voll von Bestechung!

11 Ich aber gehe in Unschuld meinen Weg, erlöse mich und sei mir gnädig!

12 Auf festem Boden steht mein Fuß, preisen will ich dich, Herr, in der Gemeinde!

© Christoph Wollek