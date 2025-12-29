Schöningh’sche Bibel

Bei Gott geborgen

Gottes Schützling

1 [Von David. ] - Der Herr ist mein Licht und mein Heil: Wen sollte ich fürchten? Meines Lebens Beschützer ist der Herr: Vor wem sollte mir grauen?

2 Nahen Frevler sich mir, mich zu vernichten, meine Bedränger und Feinde - sie straucheln und fallen.

3 Mag sich ein Heerlager gegen mich scharen, mein Herz kennt nicht Furcht; ich bleibe getrost, mag auch ein Kampf gegen mich entbrennen.

Gottes Gastfreund

4 Eins nur erflehe ich vom Herrn, nach dem nur verlangt mich: Zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, zu erfahren die Güte des Herrn, zu schauen seinen Tempel.

5 Denn in seiner Hütte birgt mich Gott am Tag der Not, er bewahrt mich in der Hut seines Zeltes, hebt mich hoch auf den Felsen empor.

6 Darum wird mein Haupt sich erheben meinen Feinden rings um mich her zum Trotz. Darbringen werde ich in seinem Zelt Opfer voll Jubel, singen und spielen will ich dem Herrn.

Hilfe suchend

7 Höre, Herr! Laut rufe ich: Erbarme dich meiner! Erhöre mich!

8 Mein Herz ruft zu dir. Ich suche dich. O Herr, ich suche dein Antlitz.

9 Verbirg dein Angesicht nicht vor mir! Weise im Zorn deinen Diener nicht ab! Du bist ja mein Helfer: Verstoße mich nicht, verlasse mich nicht, du, mein hilfreicher Gott!

10 Sollten mich selbst Vater und Mutter verstoßen, so nähme der Herr sich doch meiner an.

Von Feinden bedrängt

11 Zeige mir, Herr, deinen Weg! Führe mich auf ebener Bahn, meinen Feinden zum Trotz!

12 Gib mich nicht preis meiner Bedränger Wut: Denn falsche Zeugen stehen gegen mich auf, gierig nach Frevel.

Der Erhörung sicher

13 Doch ich glaube fest, dass ich die Güte des Herrn schauen werde im Land der Lebendigen.

14 Harre des Herrn! Sei getrost und mutigen Herzens! Ja, harre des Herrn!

