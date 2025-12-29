Schöningh’sche Bibel

Bitte um Errettung beim Untergang der Frevler

Hilferuf

1 [Von David. ] - Zu dir, Herr, rufe ich, mein Fels! Wende dich nicht schweigend ab von mir! Denn wolltest du schweigen, gliche ich jenen, die zur Totenwelt fahren.

2 Höre mein lautes Flehen: Ich rufe zu dir! Zu deinem heiligen Tempel erhebe ich meine Hände:

3 Raff mich nicht weg mit den Frevlern, den Übeltätern, die freundlich mit ihrem Nächsten reden, doch im Herzen Arglist hegen.

Der Frevler Untergang

4 Nach ihrem Treiben und nach der Bosheit ihres Handelns rechne mit ihnen ab! Vergilt ihnen nach ihrer Hände Tun! Zahle ihnen heim ihre Taten!

5 Denn sie achten nicht auf das Walten des Herrn, nicht auf das Werk seiner Hände. Darum reißt er sie nieder - nie baut er sie wieder auf.

Des Betenden Rettung

6 Der Herr sei gepriesen! Er wird ja mein lautes Flehen erhören.

7 Mein Schutz und mein Schild ist der Herr, auf ihn vertraut mein Herz. Er wird mir helfen, dann frohlockt mein Herz, danken will ich ihm mit meinem Lied.

Gott, der Helfer des Königs und des Volkes

8 Hort ist der Herr seinem Volk, seinem Gesalbten Helfer und Beschützer.

9 Hilf deinem Volk! Segne dein Erbe! Weide und trage es in Ewigkeit.

© Christoph Wollek