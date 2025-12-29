Schöningh’sche Bibel

Gottes Herrlichkeit im Gewitter

Anruf an Gottes himmlischen Hofstaat

1 [Ein Psalm von David. ] - Bringt dar dem Herrn, ihr Gottessöhne, bringt dar dem Herrn Ehre und Macht!

2 Bringt dar dem Herrn den Ruhm seines Namens! Huldigt dem Herrn voll heiliger Hoheit!

Das über dem Meer heraufziehende Gewitter

3 Über den Wassern erschallt die Stimme des Herrn! Der Gott voller Herrlichkeit donnert. Über den mächtigen Wassern ist zu hören der Herr!

4 Horch - die Stimme des Herrn ist voller Kraft! Die Stimme des Herrn ist erhaben!

Das entfesselte Gewitter über dem Libanon

5 Die Stimme des Herrn zerbricht Zedern! Des Libanon Zedern zerschmettert der Herr.

6 Er läßt wie ein Kalb den Libanon hüpfen, den Sirjon wie ein Junges der Büffel.

7 Die Stimme des Herrn sprüht flammende Glut!

Das verklingende Gewitter über der Wüste

8 Die Stimme des Herrn läßt die Wüste erbeben! Der Herr läßt erbeben die Wüste von Kadesch.

9 Die Stimme des Herrn entwurzelt die Eichen, entblättert die Wälder. „Wie herrlich!“ - ruft alles in seinem Palast.

Israels machtvoller König

10 Der Herr thront über der Flut. Als König in Ewigkeit thront der Herr!

11 Der Herr gibt Macht seinem Volk. Der Herr segnet sein Volk mit Frieden.

