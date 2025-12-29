Schöningh’sche Bibel

Dank für Genesung

1 [Ein Psalm, ein Lied zum Tempelweihfest, von David. ]

Errettung aus schwerer Krankheit

2 Preisen will ich dich, Herr, denn du zogst mich empor, du ließest meine Feinde nicht über mich jubeln!

3 Herr, mein Gott, ich rief zu dir, und du schenktest mir Heilung;

4 Herr, du hast mich aus der Unterwelt heraufgeführt, hast mich zum Leben gerufen aus der Schar derer, die hinabgestiegen zur Grube.

Lobpreis der göttlichen Huld

5 Singt Lob dem Herrn, ihr seine Frommen! Singt Dank seinem heiligen Namen!

6 Denn nur einen Augenblick währt sein Grimm, doch ein Leben lang seine Gnade; ist noch am Abend die Trauer zu Gast, so herrscht schon Jubel am Morgen.

Schuld und Strafe

7 Ich dachte in meinem friedlichen Glück: „Nimmer werde ich wanken!“

8 Voll Huld, o Herr, hattest du mich gefestigt im Glück. - Da bargst du dein Antlitz: schon ward ich verwirrt!

Bitte um Genesung

9 Zu dir rief ich da, o Herr. Zu meinem Gott habe ich gefleht:

10 „Was nützt dir mein Blut, wenn ich zur Unterwelt steige? Preist dich der Staub? Tut kund er deine Treue?

11 Herr, höre! Erbarme dich meiner! Herr, sei du mein Helfer!“

Die Heilung

12 Da hast du in Reigentanz gewandelt meine Klage, mein Sacktuch gelöst, mich gegürtet mit Freude:

13 Damit meine Seele dir singe und nie mehr verstumme. - Herr, mein Gott, danken will ich dir ewig.

