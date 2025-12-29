Schöningh’sche Bibel

Der Weg zur Vergebung der Schuld

Das Glück der Sündenvergebung

1 [Ein Lehrgedicht von David. ] - Glückselig, wem der Frevel vergeben, verziehen die Sünde!

2 Glückselig, wen der Herr nicht mehr zeiht der Schuld, wessen Herz frei ist von Trug!

In Sündennot

3 Als ich es verschwieg, zerfielen meine Glieder; stöhnen musste ich den ganzen Tag.

4 Denn deine Hand lag schwer auf mir bei Tag und bei Nacht: Wie in der Sommerglut dorrte meine Lebenskraft aus.

Das Bekenntnis der Schuld

5 Da habe ich dir meine Sünde bekannt, meine Schuld dir nicht verhohlen. Ich sprach: „Bekennen will ich mein Unrecht dem Herrn!“ - Da hast du die Schuld meiner Sünden vergeben.

Mahnung zur rechtzeitigen Einsicht

6 Daher bete der Fromme zu dir zur Zeit, da noch Gnade zu finden! Braust dann die Flut der Wasser heran, werden sie ihn nicht erreichen!

7 Mein Schirmherr bist du, der mich vor Unheil behütet, du rettest mich und umgibst mich mit Jubel!

Das göttliche Angebot

8 „Ich will dich lehren, dir den Weg, den du gehen sollst, weisen. Ich will dich beraten, will auf dich richten mein Auge.“

9 Sei doch nicht ohne Verstand wie ein Roß oder Maultier! Dessen Trotz musst du brechen mit Zügel und Zaum, sonst folgt es dir nicht.

Die göttliche Vergebung

10 Viele Leiden treffen den Frevler, doch wer dem Herrn vertraut, den umgibt er mit Liebe.

11 Freut euch des Herrn und jubelt, ihr Frommen! Jubelt allesamt, ihr redlich Gesinnten!

© Christoph Wollek