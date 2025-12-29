Schöningh’sche Bibel

>Glücklich das Volk, dessen Gott der Herr!<

Das neue Lied

1 Dem Herrn jauchzt zu, ihr Gerechten! Zu lobsingen steht an den Frommen.

2 Singt Danklieder dem Herrn zur Zither! Spielt ihm auf zehnsaitiger Harfe!

3 Singt ihm ein neues Lied! Schlagt lieblich die Laute zum Jubelschall!

Das Wort des Herrn

4 Denn verläßlich ist das Wort des Herrn, und treu ist er in all seinem Tun.

5 Gerechtigkeit liebt er und Recht. Der Güte des Herrn ist die Erde voll.

6 Durch das Wort des Herrn sind die Himmel geschaffen, ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes.

7 Wie in einen Schlauch sammelt er die Wasser des Meeres, in Kammern faßt er die Fluten.

8 Die ganze Erde muß sich fürchten vor dem Herrn, beben müssen vor ihm alle Bewohner der Erde:

9 Denn er sprach, und es ward, er gebot, und es stand.

Der Ratschluß des Herrn

10 Der Herr vereitelt die Pläne der Heiden, macht zunichte der Völker Gedanken.

11 Der Ratschluß des Herrn bleibt auf ewig bestehen, von Geschlecht zu Geschlecht seines Herzens Sinnen.

12 Glücklich das Volk, dessen Gott der Herr! Die Nation, die er sich zu eigen erkoren!

Das Auge des Herrn

13 Herab vom Himmel schaut der Herr. Er sieht alle Menschenkinder.

14 Hernieder blickt er von seinem Thronsitz auf alle Bewohner der Erde,

15 Er, der aller Herzen gebildet, hat acht auf all ihre Taten.

16 Der König siegt nicht durch die Stärke seines Heeres. Der Held wird nicht gerettet durch seine Stärke und Kraft.

17 Nicht das Roß führt den Sieg herbei, denn es bringt keine Rettung mit all seiner Stärke.

18 Seht, auf seinen Verehrern ruht das Auge des Herrn, auf denen, die Ausschau halten nach seiner Huld,

19 dass er vom Tod ihre Seelen errette, in Hungersnot sie am Leben erhalte!

Die Hilfe des Herrn

20 Unsere Seele harrt des Herrn: Er ist uns Helfer und Schirmherr!

21 Denn unser Herz erfreut sich an ihm. Ja, wir vertrauen seinem heiligen Namen!

22 Es walte, o Herr, über uns deine Huld, gleichwie wir deiner harren!

© Christoph Wollek