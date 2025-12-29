Schöningh’sche Bibel

Gottes Schutz für seine Getreuen

1 [Von David; als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und, von ihm vertrieben, fortging. ]

Aufforderung zum Preis des Herrn

2 Preisen will ich den Herrn allezeit! Stets sei sein Lob in meinem Mund!

3 Meine Seele rühme sich des Herrn! Hören sollen es die Dulder und sich freuen!

4 Verherrlicht mit mir den Herrn! lasst uns vereint seinen Namen erheben!

Ursache des Jubels

5 Ich suchte den Herr: er hat mich erhört, mich entrissen all meinen Ängsten!

6 Wer zu ihm aufblickt, wird heiteren Sinnes, sein Angesicht wird nicht beschämt.

7 Hier ist ein Armer; er rief - der Herr vernahm es und half ihm aus all seinen Nöten.

8 Die ihn fürchten, umschirmt der Engel des Herrn und schafft ihnen Rettung. -

9 So kostet und seht, wie gütig der Herr ist! Glückselig der Mann, der auf ihn vertraut!

10 Ihr, seine Heiligen, fürchtet den Herrn! Denn die ihn fürchten, leiden keinen Mangel.

11 Reiche leiden wohl Mangel und hungern, doch wer den Herrn sucht, braucht kein Gut zu entbehren.

Gottesfurcht als Voraussetzung des göttlichen Schutzes

12 Kommt, Kinder, hört mir zu! Furcht vor dem Herrn will ich euch lehren!

13 Wer ist der Mann, der das Leben liebt, der sich Jahre voll Glück wünscht zu erfahren?

14 Halte deine Zunge vom Bösen frei, deine Lippen von falscher Rede!

15 Das Böse meide, das Gute tu! Trachte nach Frieden und jage ihm nach!

Gottes Hilfe für die Bedrängten

16 Auf den Frommen ruht das Auge des Herrn, sein Ohr vernimmt ihr Flehen.

17 Gegen die Frevler richtet sich das Antlitz des Herrn, aus der Welt ihr Andenken zu tilgen.

18 Wenn Gerechte rufen, so hört es der Herr und befreit sie aus all ihren Nöten.

19 Nahe ist der Herr den gebrochenen Herzen und rettet zerschlagene Seelen.

Gottes Hilfe den Frommen, Gottes Strafe den Frevlern

20 Wohl sind zahlreich die Leiden des Frommen, doch aus allen hilft ihm der Herr.

21 Er behütet all seine Glieder, nicht eines davon wird zerbrochen.

22 Den Frevler wird seine Bosheit töten, wer den Frommen haßt, muß es büßen.

23 Der Herr erlöst die Seelen der Seinen; wer ihm vertraut, leidet keinen Schaden.

