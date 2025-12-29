Schöningh’sche Bibel

Ein Abendlied des Gottvertrauens

1 [Dem Chormeister; zum Saitenspiel; ein Psalm von David. ]

Bitte um Hilfe

2 Wenn ich rufe, erhöre mich, Gott, der mir Gerechtigkeit schafft! Du hast mir stets in Bedrängnis geholfen. Erbarme dich meiner! Erhöre mein Flehen!

3 Ihr Menschen, was schmäht ihr meine Ehre, was liebt ihr den Trug, was sinnt ihr auf Lüge?

Warnung an die Feinde

4 Kommt doch zur Einsicht: Wunderbar hilft der Herr dem Frommen! - Wenn ich zu ihm rufe, hört mich der Herr.

5 Erbebt und meidet das sündige Tun! Bedenkt es auf eurem Lager und seid still!

Ermunterung der Freunde

6 Bringt rechte Schlachtopfer dar! Habt Vertrauen auf den Herrn!

7 Gar manche klagen: „Wer zeigt uns noch Gutes?“ - Laß du, o Herr, das Licht deines Angesichtes über uns leuchten!

Frohe Glaubenszuversicht

8 Du hast mir mehr Freude ins Herz gelegt, als man zur Erntezeit hat, wenn in Fülle Getreide und Most gediehen.

9 Sorglos lege ich mich nieder und schlafe sogleich ein; denn du allein, Herr, läßt mich in Sicherheit wohnen.

