Schöningh’sche Bibel online lesen
Schöningh’sche Bibel
Ein Abendlied des Gottvertrauens
1 [Dem Chormeister; zum Saitenspiel; ein Psalm von David. ]
Bitte um Hilfe
2 Wenn ich rufe, erhöre mich, Gott, der mir Gerechtigkeit schafft! Du hast mir stets in Bedrängnis geholfen. Erbarme dich meiner! Erhöre mein Flehen!
3 Ihr Menschen, was schmäht ihr meine Ehre, was liebt ihr den Trug, was sinnt ihr auf Lüge?
Warnung an die Feinde
4 Kommt doch zur Einsicht: Wunderbar hilft der Herr dem Frommen! - Wenn ich zu ihm rufe, hört mich der Herr.
5 Erbebt und meidet das sündige Tun! Bedenkt es auf eurem Lager und seid still!
Ermunterung der Freunde
6 Bringt rechte Schlachtopfer dar! Habt Vertrauen auf den Herrn!
7 Gar manche klagen: „Wer zeigt uns noch Gutes?“ - Laß du, o Herr, das Licht deines Angesichtes über uns leuchten!
Frohe Glaubenszuversicht
8 Du hast mir mehr Freude ins Herz gelegt, als man zur Erntezeit hat, wenn in Fülle Getreide und Most gediehen.
9 Sorglos lege ich mich nieder und schlafe sogleich ein; denn du allein, Herr, läßt mich in Sicherheit wohnen.
