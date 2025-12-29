Schöningh’sche Bibel

Dank- und Bittgebet

1 [Dem Chormeister; ein Psalm von David. ]

Hilfe in schwerster Not

2 Ich harrte voll Sehnsucht des Herrn. Er neigte sich gnädig mir zu und hörte mein lautes Gebet.

3 Aus der Grube des Verderbens zog er mich, heraus aus dem schlammigen Pfuhl. Er stellte auf Felsen meine Füße, machte fest meinen Tritt,

4 legte mir in den Mund ein neues Lied, ein Loblied auf unseren Gott. Viele sollen es sehen, voll Ehrfurcht sich neigen und Vertrauen fassen zum Herrn.

Lob und Dank

5 Selig der Mann, der nur auf den Herrn setzt sein Vertrauen, der es nicht mit den Stolzen hält und treulosen Lügnern!

6 Herr, mein Gott, viele Wunder hast du vollbracht, deinen Plänen für uns ist nichts zu vergleichen. Künden möchte ich sie und nennen, doch zum Erzählen sind es zu viele.

7 Schlacht- und Speiseopfer wolltest du nicht, doch gabst du mir offene Ohren. - Brand- und Sündopfer verlangtest du nicht.

8 So sage ich denn: „Siehe, hier bin ich!“ Wie in der Schriftrolle es mir gesagt.

9 Deinen Willen zu tun, o Gott, ist meine Lust. Dein Gesetz trage ich in meinem Herzen.

10 Frohe Kunde von deinem gerechten Walten gab ich vor großer Gemeinde. Meine Lippen verschloß ich nicht. Herr, du weißt es!

11 Ich vergrub nicht im Herzen dein richterlich Walten. Deine Treue und Hilfe habe ich gepriesen. Ich schwieg nicht vor großer Gemeinde über deine Güte und Huld.

Bitte um weitere Hilfe

12 So versage auch du, o Herr, mir nicht dein Erbarmen! Stets schütze mich deine Güte und Treue!

13 Zahllose Leiden umfangen mich. Eingeholt haben mich meine Sünden. Ich kann sie nicht überschauen. Mehr sind es als Haare auf meinem Haupt. Aller Mut mir entschwindet.

14 In deiner Gnade, o Herr, rette mich! O Herr, komm mir eilends zu Hilfe!

15 Über und über beschämt seien alle, die nach dem Leben mir trachten. Voll Schande sollen von dannen ziehen, die mein Unglück ersehnen!

16 Erschaudern sollen vor Schande, die mit „Ha! Ha!“ mich höhnen:

17 Doch jubelnd sollen deiner sich freuen alle, die nach dir verlangen! Stets sollen sprechen: „Groß ist der Herr!“, die ersehnen dein Heil!

18 Wohl bin ich elend und arm: Doch der Allmächtige wird für mich sorgen! Mein Helfer und Retter bist du: Mein Gott, wolle nicht säumen!

© Christoph Wollek