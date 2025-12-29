Schöningh’sche Bibel

Bitte um Rückkehr zum Heiligtum

1 Schaffe mir Recht, o Gott, und führe meinen Streit gegen lieblose Menschen! Vor Lügnern und Frevlern errette mich!

2 Du bist ja der Gott meiner Zuflucht. Warum hast du mich verstoßen? Warum muß ich trauernd einhergehen, vom Feind bedrängt?

3 Sende dein Licht und deine Wahrheit! Sie sollen mich leiten, mich führen auf deinen heiligen Berg, zu deinem Zelt.

4 Hintreten möchte ich an Gottes Altar, zum Gott meiner Freude. Jauchzend will ich mit der Zither dich preisen, Gott, o mein Gott!

5 Was härmst du dich, meine Seele? Was seufzt du in mir? Harre auf Gott! Denn ich preise ihn noch, das Heil meines Angesichts, meinen Gott.

