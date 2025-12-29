Schöningh’sche Bibel

Der König und seine Braut

1 [Dem Chormeister; nach der Melodie: „Lilien. . .“; ein Lehrgedicht der Korachiter; ein Lied der Liebe. ]

Weihe des Liedes an den König

2 Mein Herz fließt über von lieblichem Wort. Dir weih< ich mein Lied, o König! Meine Zunge sei wie eines Schnellschreibers Griffel. -

Der königliche Bräutigam

3 Schön bist du, schön vor den Menschenkindern. Anmut umspielt deine Lippen. - So hat Gott dich gesegnet auf ewig.

4 Gürte, du Held, dein Schwert um die Hüften, mache dich auf in Hoheit und Pracht!

5 Zieh aus mit Glück! Kämpfe für Wahrheit, Demut und Recht! Deine Rechte lehre dich herrliche Taten!

6 Deine Pfeile sind scharf, dir unterliegen Völker - den Feinden des Königs schwindet der Mut.

7 Dein Thron, o Gott, steht für immer und ewig. Ein Zepter der Gerechtigkeit ist deines Reiches Zepter!

8 Du liebst das Recht und haßt den Frevel: Darum hat Gott, - dein Gott, - dich gesalbt mit dem Öl der Freude vor deinen Gefährten.

9 Von Myrrhe, Aloe und Kassia duften all deine Kleider. Saitenklang erfreut dich aus Elfenbeinsälen.

10 Dein Ehrengeleit bilden Königstöchter. Die Gemahlin steht dir zur Rechten, prangend in Ofirgold.

Die Braut

11 Höre, Tochter! Sieh her und neige dein Ohr! Vergiß dein Volk, das Haus deines Vaters!

12 Der König begehrt deiner Schönheit. Huldige ihm! - Er ist ja dein Herr.

13 Die Töchter von Tyrus kommen mit Gaben, dir huldigen mit Geschenken die Reichen des Volkes.

14 Die Königstochter schreitet hinein voller Pracht: Gesponnen Gold ist ihre Kleidung.

15 Zum König geleitet man sie in buntgewirktem Gewand, es folgen ihr Jungfrauen, ihre Freundinnen geleitet man zu ihr hin.

16 Mit Jubel und Jauchzen werden sie hingeführt. Sie ziehen ein in den Palast des Königs.

17 An deiner Väter Stelle stehen einst deine Söhne; du machst sie zu Fürsten im ganzen Land.

18 Deines Namens Gedenken will ich von Geschlecht zu Geschlecht erhalten. Darum werden die Stämme dich preisen auf immer und ewig.

