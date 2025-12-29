Schöningh’sche Bibel

Vertrauen auf Gottes Schutz

1 [Dem Chormeister; nach „Jungfrauen. . .“; ein Lied von den Korachitern. ]

Gott, Helfer in aller Not

2 Gott ist uns Schirm und Schutz, ein Helfer in Nöten, gar wohl bewährt.

3 Darum faßt uns nicht Furcht, mag erbeben die Erde, mögen Berge stürzen in die Tiefen des Meeres,

4 mag seine Brandung brausen und schäumen, mögen vor seiner Wucht die Berge erbeben.

Gott, Schutzwehr der heiligen Stadt

5 Die Arme eines Stromes erfreuen die Gottesstadt, das Heiligtum, die Wohnung des Höchsten.

6 Gott weilt in ihr: Sie kann nicht wanken. Beim Morgengrauen ist Gott ihre Hilfe.

7 Völker toben, es wanken die Reiche; doch die Erde verzagt, läßt seine Donnerstimme er erdröhnen.

8 Der Heere Herr ist mit uns! Jakobs Gott ist uns Zuflucht!

Gott, Sieger über alle Feinde

9 So kommt und schaut die Taten des Herrn: Gewaltiges tat er auf Erden.

10 Er unterbindet den Krieg bis zum Ende der Erde, er zerbricht die Bogen, zerschlägt die Speere, im Feuer verbrennt er die Wagen.

11 „lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin! Erhaben über die Völker, erhaben auf Erden.“

12 Der Heere Herr ist mit uns! Zuflucht ist uns der Gott Jakobs!

