Schöningh’sche Bibel

Gottes herrliche Hilfe

1 [Dem Chormeister; ein Psalm von den Korachitern. ]

Der Sieg über die Feinde

2 Ihr Völker all, klatscht in die Hände! Jauchzt Gott zu mit jubelndem Ruf!

3 Denn furchtbar ist der Herr, ein großer König, über alle Welt der Höchste!

4 Er unterwarf uns die Heiden, zwang Völker uns unter die Füße.

5 Er bestimmte für uns unser Erbland, Jakobs Pracht, die er liebt.

Gottes Rückkehr in den Himmel

6 Gott stieg empor unter jubelndem Schall, der Herr beim Klang der Posaunen.

7 Lobsingt Gott! Lobsingt! - Lobsingt, ja lobsingt unserem König!

8 Denn König der ganzen Erde ist Gott. Singt ihm ein herrliches Lied!

Die Huldigung der Feinde

9 Gott ward König über die Heiden. Gott sitzt auf seinem heiligen Thron.

10 Der Völker Fürsten versammeln sich, als Volk von Abrahams Gott. - Ja, Gottes sind die Herrscher der Erde: Er ist hoch erhaben!

© Christoph Wollek