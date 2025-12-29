Schöningh’sche Bibel online lesen
Schöningh’sche Bibel
Gottes herrliche Hilfe
1 [Dem Chormeister; ein Psalm von den Korachitern. ]
Der Sieg über die Feinde
2 Ihr Völker all, klatscht in die Hände! Jauchzt Gott zu mit jubelndem Ruf!
3 Denn furchtbar ist der Herr, ein großer König, über alle Welt der Höchste!
4 Er unterwarf uns die Heiden, zwang Völker uns unter die Füße.
5 Er bestimmte für uns unser Erbland, Jakobs Pracht, die er liebt.
Gottes Rückkehr in den Himmel
6 Gott stieg empor unter jubelndem Schall, der Herr beim Klang der Posaunen.
7 Lobsingt Gott! Lobsingt! - Lobsingt, ja lobsingt unserem König!
8 Denn König der ganzen Erde ist Gott. Singt ihm ein herrliches Lied!
Die Huldigung der Feinde
9 Gott ward König über die Heiden. Gott sitzt auf seinem heiligen Thron.
10 Der Völker Fürsten versammeln sich, als Volk von Abrahams Gott. - Ja, Gottes sind die Herrscher der Erde: Er ist hoch erhaben!
© Christoph Wollek