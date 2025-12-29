Schöningh’sche Bibel

Danklied für die Rettung der heiligen Stadt

1 [Ein Lied; ein Psalm der Korachiter. ]

Gott der Beschützer seiner Stadt

2 Groß ist der Herr und wert allen Rühmens in der Stadt unseres Gottes, auf seinem heiligen Berg!

3 Herrlich ragt empor der ganzen Erde Wonne: Der Zionsberg, der Gipfel im Norden, die Stadt des mächtigen Königs.

4 Als sichere Burg ist Gott bekannt in ihren Palästen.

Die Niederlage der Feinde

5 Denn siehe: Könige traten zusammen, rückten vereint heran.

6 Sie schauten - erstarrten - erschraken - flohen!

7 Zittern packte sie, Angst, wie die Frauen in Wehen,

8 wie vor dem Sturm aus dem Osten, der Schiffe von Tarschisch zerschmettert.

9 Wie wir es gehört haben, so haben wir es nun in der Stadt, in der der Heerscharen Herr wohnt, in der Stadt unseres Gottes, gesehen: Gott läßt sie ewig bestehen.

Dankgebet im Tempel

10 Wir gedenken, o Gott, deiner Güte in deines Tempels Heiligtum.

11 Wie dein Name, o Gott, so reiche dein Lobpreis bis an die Enden der Erde. Mit Gerechtigkeit ist gefüllt deine Rechte.

12 Des freut sich der Zionsberg. Ob deiner Gerichte jauchzen die Töchter von Juda.

Der Festzug

13 Umschreitet den Zion! Zieht rings um ihn her! Zählt seine Türme!

14 Schaut auf seine Wälle! Wandelt durch seine Paläste! - Dann könnt ihr dem künftigen Geschlecht verkünden:

15 „So ist Gott, unser Gott auf immer und ewig! Er wird uns immerdar führen.“

© Christoph Wollek