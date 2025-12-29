Schöningh’sche Bibel

Hilferuf gegen Feinde

1 [Dem Chormeister, nach der Melodie: „Das Erbe“; ein Psalm von David. ]

Bitte um Erhörung

2 Vernimm meine Worte, o Herr! Habe acht auf mein Klagen!

3 Erhöre meinen Schrei, mein König und Gott! Denn dich flehe ich an.

4 Herr, schon am Morgen höre mein Flehen! Voll Erwartung erscheine ich vor dir am frühen Morgen.

Vertrauen auf Gottes Heiligkeit

5 Du bist ja kein Gott, dem das Unrecht gefällt. Bei dir hat der Frevler kein Gastrecht.

6 Der Böse hält deinem Blick nicht stand, verhaßt sind dir alle Übeltäter.

7 Du läßt die Lügner zugrunde gehen; Mörder und Betrüger sind ein Greuel dem Herrn.

Bitte um Hilfe

8 Dank deiner großen Huld darf ich aber eintreten in dein Haus. Zu deinem heiligen Tempel gewandt, werfe ich mich vor dir in Ehrfurcht nieder.

9 Sei Führer mir, Herr, auf deinem heiligen Pfad! Ebne vor mir deinen Weg, meinen Feinden zum Trotz!

Bitte um Demütigung der Feinde

10 Denn ihr Mund redet nicht die Wahrheit, voll Bosheit ist ihr Herz, ein offenes Grab ist ihre Kehle, ihre Zunge voll Hinterlist.

11 Laß sie es büßen, o Gott! Laß ihre Pläne mißlingen! Stoße sie nieder ob ihrer Sünden Menge! Denn die Stirn bieten sie dir.

Die Freude der Guten

12 Doch freuen sollen sich alle, die sich bergen in dir, immerdar sollen sie jubeln, weil du sie beschirmst; die dich lieben, jauchzen dir zu.

13 Denn dem Gerechten spendest du Segen, o Herr, gleich einem Schild umgibst du ihn mit Huld.

